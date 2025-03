A Galp vai atualizar os preços de eletricidade e de gás natural a partir de 01 de abril, com subidas médias de 4% e de 12%, respetivamente, devido ao aumento de custo de compra de energia nos mercados internacionais.

Esta atualização, noticiada pelo Jornal de Negócios e confirmada à Lusa por fonte oficial da empresa, vai refletir-se na fatura mensal “para as potências contratadas e escalões mais representativos”.

A subida dos preços, que não acontecia desde outubro de 2024, reflete o aumento continuado do custo de aquisição da energia nos mercados internacionais, explicou a petrolífera que já começou a informar os clientes das alterações que entram em vigor no próximo mês.

Com as baixas temperaturas que se têm sentido principalmente no Norte do Velho Continente, e a consequente redução de reservas de gás na Europa, os preços do gás natural têm atingido máximos históricos.

A Galp explica que o impacto médio da revisão de preços na fatura final dos clientes vai depender de cada potência e consumo, e avança com algumas simulações.

Na eletricidade, para uma potência contratada de 3,45kVA (kilovoltampere), com um consumo de 132 kilowatts hora (kWh) por mês e uma fatura média de 30euros/mês, o aumento será de 0,9 euros.

Para uma potência contratada mais elevada, de 6,9kVA com um consumo de 218 kWh/mês e uma fatura média de 50 euros/mês, será de cerca de 1,4 euros/mês.

Já no gás natural, “para o primeiro escalão de gás natural, com um consumo de 134 kWh/mês e uma fatura média de 17 euros, é de um aumento de cerca de 1,8 euros”, detalhou, destacando que os valores das simulações apresentadas são sem taxas nem IVA.

De acordo com os últimos dados do regulador do setor da energia (ERSE), no final de 2024 a Galp tinha uma quota de 21,8% do mercado liberalizado de gás natural e de 5,6% da eletricidade.