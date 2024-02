Funcionalidade do e-fatura com dificuldade de acesso no último dia para validar faturas

O acesso à funcionalidade do e-fatura do Portal das Finanças tem estado a registar constrangimentos com os contribuintes que tentam validar as suas faturas a não conseguirem fazê-lo “por motivos de ordem técnica”.

”Por motivos de ordem técnica não nos é possível responder ao seu pedido. Por favor, tente mais tarde” indica a mensagem que aparece na página pessoal de muitos dos contribuintes que durante a manhã de hoje tentaram validar as faturas, sendo este o último dia para o fazerem.

Perante os constrangimentos de acesso reportados, a Lusa questionou o Ministério das Finanças sobre o motivo e se está a ser equacionado um alargamento do prazo para a validação das faturas, mas ainda não obteve resposta.

A validação das faturas é um dos passos necessários para a preparação da declaração anual do IRS, sendo hoje o último dia do prazo para os contribuintes verificarem, registarem ou resolveram as faturas que ficaram pendentes.