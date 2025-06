A Força Aérea Portuguesa (FAP) ativou hoje de manhã dois aviões F-16 para acompanhar um avião civil que alertou para “potencial ameaça de bomba” a bordo quando voava sobre Portugal.

Em comunicado, a FAP avança que a parelha de alerta de F-16M foi ativada às 09:00 depois de um avião civil ter declarado “potencial ameaça de bomba a bordo quando cruzava espaço aéreo nacional” e pretender ser desviado para o Aeroporto de Faro.

A FAP indica que, para a missão, descolaram da Base Aérea N.º 5, em Monte Real, dois F-16M em alerta permanente.

“Já com os F-16M a realizarem o acompanhamento por forma a garantir a segurança e boa gestão do espaço aéreo nacional, a tripulação do avião civil decidiu continuar o voo até ao aeroporto de destino, fora de território nacional”, refere a Força Aérea, indicando que quando o avião civil abandonou a região de informação de voo nacional a responsabilidade transitou para Espanha e os F-16M entregaram missão e regressaram a Monte Real.

Fonte do setor disse à Lusa que o avião seguia para Lanzarote e já aterrou no aeroporto de destino.

A Força Aérea refere ainda que “garante um alerta permanente de F-16M para a defesa aérea nacional, respondendo a todas as situações de garantia da soberania nacional e da boa gestão e segurança do tráfego aéreo, em estrito cumprimento com as recomendações nacionais e internacionais”.