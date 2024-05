Fátima com aumento de 26,5% no número de peregrinos nos primeiros quatro meses do ano face a 2023

O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, anunciou hoje um aumento de 26,5% no número de peregrinos nos quatro primeiros meses do ano face a igual período de 2023.

“Nestes primeiros quatro meses, registámos 1.023.683 participantes nas 3.004 celebrações que tiveram lugar no Santuário. Em relação ao ano passado, nos mesmos quatro meses registámos 809.039 participantes, em 2.449 celebrações”, disse o responsável na conferência de imprensa que antecede o início da peregrinação de 12 e 13 de maio.

Segundo Carlos Cabecinhas, nas 3.004 celebrações realizadas no santuário entre 01 de janeiro e 30 de abril, participaram 8.705 concelebrantes, entre bispos, presbíteros e diáconos.

Quanto os grupos organizados que se inscreveram nos serviços do santuário, registaram-se 243 de grupos portugueses, com um total de 58.932 participantes, e 845 grupos estrangeiros, com 36.346 peregrinos.

Espanha, Polónia, Itália, Estados Unidos da América e Coreia do Sul foram os países com mais grupos organizados registados nos serviços do Santuário de Fátima durante o primeiro quadrimestre do ano.

Carlos Cabecinhas disse ainda não ter dúvidas de que “a guerra na Terra Santa tem influência” no aumento do número de peregrinos estrangeiros.

Para a peregrinação de hoje e segunda-feira, o santuário recebeu a informação de 176 grupos de peregrinos, 82 dos quais portugueses, estando ainda registados fiéis de 32 países estrangeiros.

As cerimónias oficiais da peregrinação têm início às 21:30, com a recitação do rosário e a procissão das velas, seguidas da celebração da Palavra, no altar do recinto, presidida pelo cardeal Juan José Omella.

Após esta cerimónia, tem lugar uma noite de vigília de oração, que antecede a procissão eucarística das 07:00 de segunda-feira, seguida de recitação do rosário e missa internacional, com início às 10:00, terminando com a tradicional procissão do Adeus.

Segundo o Santuário de Fátima, estarão presentes nas cerimónias, além do cardeal espanhol e do Núncio Apostólico em Portugal, Ivo Scapolo, 18 bispos.