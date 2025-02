Uma exposição coletiva de fotografias sobre o tema da “Cura”, da autoria de 15 artistas portugueses, em celebração dos 45 anos do Serviço Nacional de Saúde, será inaugurada no próximo dia 25, no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.

Organizada pela P28 – Associação para o Desenvolvimento Criativo e Artístico, em parceria com o Ministério da Saúde, a exposição “Cura” vai estar patente de 25 de fevereiro até 05 de abril, na Galeria do Pavilhão 31, anunciaram os promotores, em comunicado.

António Júlio Duarte, Augusto Brázio, Catarina Botelho, Duarte Amaral Netto, Inês D’Orey, João Mota da Costa, João Paulo Serafim, José Maçãs de Carvalho, Luísa Ferreira, Luís Campos, Manuela Marques, Pedro Ventura, Rita Robalo, São Trindade e Valter Vinagre são os fotógrafos que assinam as obras, que pretendem despertar uma diversidade de perspetivas sobre o processo da cura.

“As fotografias em exposição são uma diversa e completa imersão na ampla ideia de Cura. As obras debruçam-se sobre os grandes temas da saúde, do tempo ou da morte. De um retrato a preto e branco que é a imagem e a representação do luto, ao registo mais documental com foco em materiais comuns como seringas e cateteres, até ao enquadramento feito a lenços usados por motociclistas como amuletos da sorte e proteção contra acidentes”, explicam os organizadores.

A curadoria desta mostra reflete sobre a importância do Estado Social, indispensável para garantir a equidade e justiça social, tanto no presente quanto para as futuras gerações, e do direito fundamental no acesso universal e gratuito aos serviços de saúde, acrescentam.

“Os desafios enfrentados pelo SNS [Serviço Nacional de Saúde], incluindo restrições financeiras e a crónica demanda por serviços, não ofuscam a sua crucial importância nem a dedicação e o esforço dos profissionais de saúde em garantir cuidados de qualidade, independentemente da condição socioeconómica de cada indivíduo. Esta exposição é uma poderosa ferramenta de reflexão do valor do SNS em Portugal”, destaca a associação P28.

Com quase 25 anos de trabalho desenvolvido no Hospital Júlio de Matos, a P28 vem mantendo a única galeria de arte nacional a apresentar uma programação contínua e regular de parcerias entre artistas profissionais e artistas com experiência de doença mental.

Esta associação sem fins lucrativos é financiada pela República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes, no âmbito do Programa de Apoio Sustentado às Artes, Biénio 2025-26, e conta com o apoio do Município de Lisboa e da Unidade Local de Saúde de São José / Hospital Júlio de Matos.