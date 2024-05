A Serenata Monumental da Queima das Fitas de Coimbra foi cancelada, conforme noticiado, mas a Secção de Fado da Associação Académica contornou a situação e conseguiu mobilizar milhares de estudantes para a realização de uma serenata.

Perto da hora de arranque do momento, que é o mais emblemático da festa dos estudantes conimbricenses, palavras projetadas na parede de um edifício pediam silêncio – ao contrário de outros anos, desta vez, não haveria sistema de amplificação.

A transmissão em direto foi assegurada através da internet por órgãos de comunicação social locais, que a meio da tarde começaram a fazer diretos no local.

Nas caixas de comentários das publicações, centenas de internautas aplaudiram a iniciativa dos estudantes, especialmente antigos finalistas que viveram a Serenata Monumental aquando da passagem por Coimbra. Nas redes sociais, sucederam-se partilhas e publicações espontâneas, como a que aqui também partilhamos.

Chegada a meia-noite, a Canção de Coimbra foi ouvida pelo Largo da Sé Velha, durante pouco mais de meia hora (o pedido de manifestação era até às 00h30), com a grande maioria a acatar o pedido de silêncio.

Para última música, ao contrário da habitual ‘Balada de Despedida’ – que foi depois pedida por muitos estudantes –, os grupos da Secção de Fado cantaram a ‘Trova do Vento que Passa’ [balada do guitarrista António Portugal e do poeta Manuel Alegre, que a voz de Adriano Correia de Oliveira eternizou] mas não sozinhos.

Numa parede, foram sendo projetados os versos do poeta, com as vozes dos estudantes a juntarem-se às dos músicos para a serenata, que terminou com o habitual “Efe-Erre-Á”.

Já com os estudantes a desmobilizar, ainda se gritou “Serenata só há uma, na Sé Velha e mais nenhuma”.

No final da tarde de ontem, a PSP afirmou que tinha comunicado à Câmara de Coimbra “o parecer de que a manifestação se deveria realizar noutro local, por forma a garantir a segurança de todos os intervenientes”.

No entanto, o presidente da Secção de Fado, Diogo Ferreira, disse à Lusa que não tinha recebido qualquer notificação por parte da PSP e irão avançar “com a manifestação”.

Fonte oficial da Câmara de Coimbra explicou que o município recebeu o parecer da PSP para notificar os três promotores da manifestação, mas “é expectável que estes não o recebam antes” da hora marcada para o protesto, isto porque os contactos deixados pelos promotores foram as suas moradas, “todas elas fora de Coimbra”.