ERC diz que há trabalho importante para fazer na literacia mediática

A membro da ERC Carla Martins admitiu hoje que é cada vez mais difícil detetar conteúdos desinformativos com os sistemas de IA e defendeu que há um trabalho importante para fazer na literacia mediática.

A responsável da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) falava na abertura do congresso da APDC (Digital Business Congress), que se realiza hoje e quinta-feira no Fórum Tecnológico de Lisboa (LISPOLIS), sob o mote “A Europa na Era Digital - O Equilíbrio entre Soberania, Segurança e Inovação”.

“Estamos a assistir a uma sofisticação” dos conteúdos feitos por inteligência artificial (IA) generativa, o que “torna difícil detetar que são ‘deepfakes’”, referiu.

Ou seja, “torna-se cada vez mais difícil com estes sistemas de IA detetar um conteúdo desinformativo, isso dificulta mais o combate a este tipo de conteúdos”, sublinhou Carla Martins.

A membro do Conselho Regulador da ERC defendeu que “há um trabalho muito imporante para fazer” em termos de literacia, “há uma oportunidade para uma afirmação de jornalismo independente de qualidade”.

Alertou ainda para o risco sistémico na confiança da informação: “É algo que nos preocupa”.

Antes da sua intervenção foi feita uma homenagem a Francisco Pinto Balsemão.