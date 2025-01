A EDP aumentou a produção de eletricidade em 2% em 2024, face ao ano anterior, com as energias renováveis a representarem mais de 95% do total da energia, informou hoje empresa.

“A estratégia de investimento em energias renováveis, complementadas com tecnologias flexíveis como a bombagem hídrica, baterias e centrais a gás, assim como a forte redução da produção a carvão permitiu aumentar o peso de renováveis na produção de eletricidade da EDP a um forte ritmo face a 74% em 2022 e 87% em 2023, com um contributo decisivo para a transição energética”, explica a elétrica em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já na atividade de comercialização, no mercado ibérico, o volume de eletricidade comercializado diminuiu 9% em termos homólogos “refletindo principalmente a diminuição dos volumes vendidos a clientes empresarias. No gás, os volumes vendidos diminuíram 10% em relação ao período homólogo”, de acordo com os dados operacionais relativos a 2024.