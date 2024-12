Uma educadora de infância de 56 anos foi detida por suspeitas de maus-tratos contra “crianças de tenra idade” num jardim-de-infância situado no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, revelaram hoje fontes judiciais e policiais.

A detenção da mulher foi divulgada pelo Ministério Público (MP), através de um comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR, força de segurança que coadjuvou o MP nas investigações, limitou-se a adiantar que a detenção ocorreu no concelho de Reguengos de Monsaraz.

No comunicado, o MP indicou que a suspeita foi detida na sequência de uma “participação efetuada no decurso da segunda quinzena de novembro, respeitante a factos ocorridos em setembro e outubro de 2024”.

“O MP emitiu mandados de detenção fora de flagrante delito e apresentou a primeiro interrogatório judicial” a arguida, que está “indiciada pela prática de um crime de maus-tratos, ocorridos em jardim-de-infância, sito na área territorial da Comarca de Évora, onde trabalhava como educadora, adiantou.

Segundo o Ministério Público, a mulher está “fortemente indiciada de infligir maus-tratos físicos e psicológicos, consistentes em verbalizar, em gritaria, palavras ofensivas da personalidade de crianças de tenra idade”.

A detida é igualmente suspeita de “desferir palmadas e arrastar o corpo pelo chão de uma vítima criança, com três anos”, acrescentou.

Após ser presente a tribunal, a mulher foi suspensa de funções e proibida de contactar com as vítimas, respetivos pais, colegas de profissão e auxiliares do estabelecimento de ensino e de se deslocar ou permanecer nas instalações do jardim-de-infância.

As investigações prosseguem sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora com a coadjuvação da GNR através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Évora.