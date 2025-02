A EDP anunciou hoje a entrega de três novas unidades solares de grande escala para a Microsoft, localizados no Illinois e no Texas, Estados Unidos, elevando para cinco o número total de projetos operacionais em parceria com a tecnológica.

Em comunicado, a empresa detalhou que as unidades, implementadas através da EDP Renováveis América do Norte, têm uma capacidade total de 400 megawatts (MW) e que a tecnológica norte-americana “acordou a compra de 389 MW de eletricidade e créditos de energia renovável (REC na sigla inglesa) provenientes destes projetos através de contratos de compra de energia virtual de longo prazo (VPPA)”.

Com o arranque destas três novas unidades, a empresa aumenta para cinco o número total de projetos operacionais resultantes da parceria entre as duas empresas no mercado norte-americano.

No sul do Illinois, a subsidiária da EDP, colocou em operação, em novembro do ano passado, o projeto solar Wolf Run de 140 MW, perto de Jacksonville, e a central solar Hickory de 110 MW, próximo de Jerseyville. Estes dois projetos criaram 500 postos de trabalho durante a fase de construção e cinco empregos permanentes.

Já o projeto solar Cattlemen II, com 150 MW, localizado perto de Austin, no Texas, entrou em funcionamento em dezembro de 2024 e contribuiu para criar aproximadamente 300 postos de trabalho na fase de construção.

“A operação destes três projetos continuará a estimular a economia local, beneficiando prestadores de serviços, restaurantes, hotéis e outros comerciantes nas comunidades próximas. Durante a fase de construção, já foram investidos mais de 10,4 milhões de dólares (cerca de 10 milhões de euros) em despesas locais”, conclui o braço para as renováveis da EDP.