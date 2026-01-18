Cotrim pede aos portugueses para irem votar

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo pediu hoje aos portugueses para irem votar e não desperdiçarem a oportunidade de escolherem o próximo Presidente da República.

“Venham votar, não desperdicem, não deixem os outros escolherem por vós”, disse o também eurodeputado depois de votar na Escola Básica Marquesa de Alorna, em Lisboa.

Acompanhado de um dos filhos e de uma das netas, Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), lembrou que a escolha do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa é algo importante para as pessoas.

Mais de 11 milhões de eleitores são hoje chamados a escolher o novo Presidente da República, que irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, que atingiu o limite de mandatos, sendo 11 os candidatos aceites, um número recorde.