Cotrim pede aos portugueses para irem votar

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo pediu hoje aos portugueses para irem votar e não desperdiçarem a oportunidade de escolherem o próximo Presidente da República.
“Venham votar, não desperdicem, não deixem os outros escolherem por vós”, disse o também eurodeputado depois de votar na Escola Básica Marquesa de Alorna, em Lisboa.
Acompanhado de um dos filhos e de uma das netas, Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), lembrou que a escolha do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa é algo importante para as pessoas.
Mais de 11 milhões de eleitores são hoje chamados a escolher o novo Presidente da República, que irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, que atingiu o limite de mandatos, sendo 11 os candidatos aceites, um número recorde.
Estive em Nay Pyi Taw num momento decisivo da história de Myanmar, em 2015, nas primeiras eleições multipartidárias após décadas de uma ditadura militar...
Quantas vezes vemos no nosso dia a dia bebés no carrinho com o telemóvel na mão? Ou crianças pequenas a comerem enquanto deslizam o dedo pelo ecrã? Ou...
O sinal de Lisboa
O Ministério das Finanças recuou um pouco para avaliar a aplicação das novas regras da mobilidade. Entretanto, diz que vai negociar com...
O novo normal é um estado ao qual uma sociedade, se instala após uma crise.
E a pandemia do Covid, trouxe à tona da água as desigualdades que já existiam,...
O ano começou mal. Muito mal. Confirmando aquilo que muitos madeirenses já temiam, o Governo PSD/CDS na República conseguiu transformar um direito constitucional...
A defesa da Pátria não se limita a um exercício bélico para garantir a Segurança.
Implica na Comunidade Nacional com as Suas diferenças, por isso a Autonomia,...
DO FIM AO INFINITO
O Senhor Conde pegou na caixa dos charutos, uma caixa feita no século XIX mas contendo um rico e aromático tabaco cubano do século XXI, e perguntou-lhe...
O processo que conduziu à chamada nova portaria do subsídio social de mobilidade é um bom exemplo de como uma boa intenção pode ser politicamente desvirtuada...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
A minha mão atravessa agora o primeiro nevoeiro da noite. Há espinhos fugazes no dorso da escuridão, uma espécie de bálsamo perfurando o calor de Deus,...
A loiça de casa sempre foi mais do que um simples objeto utilitário; era memória, pertença, herança. Os pratos de faiança, simples, decorados com ramo...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
As eleições presidenciais deste domingo registaram até às 16h00 uma afluência de 45,51% de votantes, naquela que é uma informação oficial, fornecida pelo...
Um homem, de 45 anos, foi detido pela GNR na madrugada de hoje, por suspeitas de importunação sexual a uma jovem de 23 anos, na zona de Aljustrel, distrito...
Pelo menos 15 pessoas morreram nos incêndios que assolam duas regiões do sul do Chile desde sábado e que obrigaram mais de 50.000 pessoas a deixar as suas...
O apelo para que os portugueses saiam de casa para votar nas eleições presidenciais de hoje, tem sido uma constante nas mensagens de candidatos e líderes...
O candidato presidencial Manuel João Vieira sublinhou que hoje “é um dia importante para a democracia” e destacou a importância de combater a abstenção,...
O Marítimo venceu, esta tarde, o Lusitânia, por 4-0, em jogo a contar para a 18.ª jornada da II Liga.
Pelos verde-rubros marcaram Butzke à passagem do minuto...
O chefe do executivo da Madeira (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, disse hoje esperar que o futuro Presidente da República nomeie um representante para...
A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas, informou que a Estrada Regional ER222 se encontra encerrada...
O concelho mais abstencionista do país nas presidenciais de 2021, Vila Franca do Campo, nos Açores, não regista no ato eleitoral de hoje o desinteresse...
A Comissão Nacional de Eleições (CNE), recebeu hoje uma queixa contra o presidente do Governo Regional, por referências ao candidato que apoia.
