A comparticipação das vacinas pneumocócicas para as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos vai passar para 69% em março, segundo a portaria hoje publicada em Diário da República.

Segundo o diploma, incluem-se neste regime excecional as vacinas pneumocócicas conjugadas de 13, 15, 20 e 23 valências.

Até agora, as vacinas pneumocócicas eram comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) no regime geral, no escalão C, com a percentagem de 37%, para certos grupos de utentes.

A portaria faz referência à lei que aprovou o Orçamento do Estado para 2021, que tinha estabelecido a obrigatoriedade de comparticipar esta vacinação pelo escalão B (69%) no caso das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, mediante prescrição médica.

O diploma acrescenta que, na prescrição, o médico deve fazer referência na receita a esta portaria que cria o regime excecional de comparticipação.

A dispensa das vacinas ao abrigo da presente portaria é efetuada nas farmácias.

Em dezembro, a Direção-Geral da Saúde (DGS) tinha atualizado a estratégia de vacinação pneumocócica, abrangendo as vacinas conjugadas de 20 e 23 valências (Pn20 e Pn23).

Na norma, a DGS recordava que, para além das vacinas disponíveis no SNS para as pessoas elegíveis, as vacinas Pn20 e Pn23 “podem ser adquiridas nas farmácias comunitárias, com a comparticipação de 37%, mediante apresentação de prescrição médica”.

Na altura, a DGS já fazia referência à existência deste regime especial de comparticipação (69%) para quem tem 65 anos ou mais.