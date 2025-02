O Chega propõe ao Governo que realize “com caráter de urgência” uma auditoria aos sistemas de informação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para garantir “que a robustez do sistema não está comprometida”.

O partido divulgou hoje um projeto de resolução (iniciativa sem força de lei, que funciona como recomendação ao Governo), no qual se diz preocupado com “as graves falhas verificadas ao longo do último ano” na emergência médica, alertando que “têm posto em causa a garantia de socorro atempado e de qualidade às populações”.

O Chega considera, por isso, “de vital importância que se proceda de imediato a uma rigorosa e sistemática análise” aos sistemas de informação do INEM, de forma a garantir que “a robustez do sistema não está comprometida”.

O partido refere na iniciativa que o INEM “é uma estrutura fundamental na prestação de cuidados de saúde às populações”, mas considera que o ano passado “ficou marcado pela crise no seio do INEM, com vários acontecimentos amplamente divulgados na comunicação social, desde a inoperacionalidade de ambulâncias e viaturas médicas, problemas com os helicópteros de emergência ou a reiterada falta de recursos humanos e degradação dos meios materiais”.

Tudo isto coloca “em causa de forma grave a prestação de socorro atempado e de qualidade no país e a sua própria missão”, defende o Chega.

O partido refere também notícias que dão conta de que o sistema de atendimento de chamadas com recurso a inteligência artificial oferecido disponibilizado por uma empresa portuguesa não poderá ser implementado no INEM.

O Chega aponta a “fragilidade do sistema existente”, afirmando que têm existido “falhas temporárias no sistema do INEM, com impacto nos tempos de resposta e na prestação de socorro”.