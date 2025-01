Centeno destaca impacto da escolaridade obrigatória e RSI na educação em Portugal

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, destacou hoje o impacto das políticas públicas para os progressos na alfabetização em Portugal, nomeadamente a escolaridade obrigatória e o Rendimento Social de Inserção (RSI).

O responsável falava na entrega do Prémio Jacinto Nunes, que é atribuído aos melhores alunos licenciados em economia pelas principais universidades portuguesas, onde salientou a evolução da taxa de escolaridade e do analfabetismo no país.

Os estudantes distinguidos visitaram a exposição do Banco de Portugal sobre 25 de Abril, onde Mário Centeno disse que “terão ficado surpreendidos com a baixíssima taxa de escolaridade da população portuguesa na década de 70”, com “números que só existiam na Europa em Portugal”.

Para Centeno, os números de hoje são “revolucionários”, sendo que o analfabetismo foi “praticamente erradicado” e um em cada cinco pessoas com mais de 25 anos tem ensino superior.

“Este progresso reflete de forma inequívoca o impacto de políticas públicas”, salientou Centeno, destacando duas: a escolaridade obrigatória e o Rendimento Social de Inserção.

O RSI é um apoio destinado a proteger as pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema, contemplando uma prestação em dinheiro e um programa de inserção que integra um contrato.

Após o discurso, o governador entregou o prémio, no valor de 3.000 euros, a dez jovens, os alunos que obtiveram a melhor média final na licenciatura em Economia nos estabelecimentos de ensino superior cuja média do último candidato admitido foi igual ou superior a 140 pontos.