Várias comunidades portuguesas nos Estados Unidos iniciam neste fim de semana as celebrações do Dia de Portugal, que se prolongarão ao longo do mês de junho e que incluirão desfiles, concertos e muita gastronomia tradicional.

Na localidade de Farmingville, no estado de Nova Iorque, arranca já hoje o 2.º Festival Anual do Dia de Portugal, que proporcionará até domingo várias apresentações musicais e de dança, incluindo Rancho Folclórico, assim como comida e vinhos portugueses.

Já em Mineola, vila nova-iorquina que é presidida pelo luso-americano Paulo Pereira, o ponto alto das celebrações será o já tradicional desfile, agendado para 08 de junho e cuja primeira edição aconteceu em 2014.

Nesta vila com cerca de 20 mil habitantes, dos quais cerca de 15% são portugueses, lusodescendentes ou luso-americanos, a festa não se ficará pelo desfile, sediando ainda uma série de comemorações que englobarão uma cerimónia de içar da bandeira na próxima sexta-feira, além de muita música.

No mesmo estado norte-americano, mas na cidade de Mount Vernon, a comunidade portuguesa celebrará conjuntamente a Festa de Santo António e o Dia de Portugal em 08 de junho, com um piquenique onde não faltarão sardinhas, entrecosto ou bifanas, assim como muita música ao vivo.

Ainda em Nova Iorque, a ponte Governador Mario M. Cuomo, a mais longa do estado, voltará este ano a ser iluminada com as cores da bandeira nacional em comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas no dia 10 de junho.

Tal como já aconteceu nos dois anos anteriores, a iniciativa partiu da associação ‘New York Portuguese American Leadership Conference’ (NYPALC) e acontece na ponte que atravessa o rio Hudson e liga os condados de Rockland e Westchester.

“Junte-se à NYPALC e à comunidade portuguesa para a nossa 3.ª Iluminação Anual da Ponte Governador Mario M. Cuomo, nas vibrantes cores da bandeira de Portugal, em homenagem ao Dia de Portugal, ao pôr do sol! (...) Não perca esta homenagem de tirar o fôlego”, apelou a associação nas suas redes sociais.

Já em Newark, no estado de Nova Jérsia, o cartaz para as comemorações do Dia de Portugal será vasto e diverso, contando com uma cerimónia de içar da bandeira no sábado, no edifício da Câmara municipal, além de uma missa dedicada à efeméride no dia 04 de junho, na Catedral da cidade.

O “Festival do Dia de Portugal” em Newark estender-se-á pelo fim de semana de 06 a 08 de junho, com uma série de concertos, eventos e atuações - incluindo de Grupos de Bombos, Pauliteiros de Miranda do Douro ou da Tuna Académica de Coimbra.

O Festival culminará com o grande desfile na Ferry Street - também conhecida como o coração do ‘Little Portugal’ devido à significativa comunidade portuguesa lá residente.

Tradicionalmente, as ruas de Newark recebem uma enchente de pessoas, maioritariamente portugueses vestidos a rigor com as cores da bandeira nacional, para assistir ao desfile do Dia de Portugal.

Paralelamente ao cartaz principal da festa, o centenário Sport Club Português de Newark proporcionará também “três dias de alegria, cultura e tradição”, apresentando “comida típica de fazer crescer água na boca”, num “ambiente familiar e acolhedor” que contará ainda com exposições de arte e “Folclore ao mais alto nível”, indicou nas redes sociais.

Igualmente no estado de Nova Jérsia, o Consulado-Geral de Portugal em Newark organiza na próxima sexta-feira um evento que “visa celebrar a identidade, cultura e história de Portugal, bem como homenagear o poeta Luís de Camões e as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo”.

“A cerimónia contará com a presença de diversas autoridades e será uma oportunidade para reforçar os laços entre Portugal e a comunidade portuguesa local”, disse o Consulado num comunicado enviado à Lusa.

No estado de Massachusetts, o Consulado-Geral de Portugal em Boston organiza no domingo um concerto gratuito para celebrar a cultura e música portuguesas.

O concerto, que decorrerá na Biblioteca Pública de Cambridge, contará com um quarteto de jazz a interpretar obras de Carlos Paredes e de outros compositores portugueses.