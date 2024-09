O julgamento do processo BES/GES vai começar no próximo dia 15 de outubro, no Campus da Justiça, segundo um despacho da juíza Helena Susano, que agendou ainda uma reunião preparatória com os advogados para 25 de setembro.

“Para a realização do julgamento designo o próximo dia 15 de outubro de 2024, às 09:30, neste Juízo Central Criminal de Lisboa, sala no piso 3, com continuação às 14:00 desse dia”, lê-se no despacho a que a Lusa teve hoje acesso, que mantém a data prevista, mas acautela ainda um possível adiamento, ao deixar já marcada também a data de 16 de outubro e dias seguintes.

A magistrada agendou igualmente uma reunião de preparação de julgamento para 25 de setembro, pelas 14:30, com vista a acertar aspetos “organizacionais e de logística”, no mesmo local da primeira sessão.

O julgamento do processo-crime Universo Espírito Santo vai arrancar mais de uma década após o colapso do Grupo Espírito Santo (GES), em agosto de 2014, e tem como principal arguido o ex-presidente do BES Ricardo Salgado, que foi acusado de 65 crimes, entre os quais associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documento, burla qualificada e branqueamento.

Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, este caso agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro.

Segundo o Ministério Público, a derrocada do GES terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.