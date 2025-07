Uma série de cartas do rei Filipe II ao duque de Medina Sidonia, comandante da Armada Invencível espanhola, incluindo uma ordem para a captura de Dom António, pretendente ao trono português, foram vendidas em leilão por 250.600 euros.

De acordo com a leiloeira, os documentos, datados de 1588, incluem a nomeação formal do Duque, Dom Alonso Pérez de Guzmán, como chefe da expedição após a morte do Marquês de Santa Cruz, bem como instruções militares detalhadas sobre a viagem, a coordenação com o exército do Duque de Parma na Flandres e possíveis ações alternativas em caso de contratempos.

A Armada Espanhola foi uma frota enviada por Filipe II durante a Guerra Anglo-Espanhola (1585-1604) para invadir a Inglaterra, derrubar Isabel I, restaurar o catolicismo, conter o apoio inglês à independência dos Países Baixos, então sob domínio espanhol, e conter os ataques piratas às rotas e colónias espanholas.

Os documentos incluíam ainda uma instrução secreta que contemplava a captura da Ilha de Wight e a captura do pretendente ao trono português, Dom António.

Dom António, prior do Crato, que viveu entre 1531 e 1595, era neto do rei D. Manuel I, e apresentou-se como candidato ao trono de Portugal em 1580, depois do desaparecimento do rei D. Sebastião, na batalha de Alcácer Quibir, em 1578.

Incluíam ainda uma ordem assinada pelo próprio Medina Sidonia a bordo do galeão San Martín, com orientações sobre o combate naval, a segurança e a disciplina a bordo.

As cartas, até então em mãos privadas, oferecem informações valiosas sobre os preparativos para uma das maiores operações navais do século XVI, que culminou numa derrota significativa para a Espanha devido a uma combinação de fatores militares, estratégicos, meteorológicos e logísticos.