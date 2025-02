O mural de homenagem ao Papa Francisco em Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, vai ser inaugurado na segunda-feira, durante o Entrudo Chocalheiro, disse hoje à Lusa fonte da organização.

Este ano, as festividades acontecem entre sábado e o dia 04 de março.

“Nós tivemos há bem pouco tempo no Vaticano, onde fomos recebidos pelo Papa Francisco. É algo que vamos assinalar com um mural em sua homenagem e que também nos enche de muito orgulho”, referiu António Carneiro, presidente da Associação Grupo dos Caretos de Podence, acrescentando que também na aldeia transmontana se tem acompanhado a evolução do estado de saúde do sumo pontífice.

Francisco, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro devido a uma dupla pneumonia.

Este mural, que se junta a outros já existentes, onde figuram, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa ou Cristiano Ronaldo, fica localizado no centro da localidade e é da autoria do artista Ricardo Dobrões, conhecido como Trip Dots, oriundo do concelho de Vila Flor, também no distrito de Bragança.

A inauguração está marcada para as 16:30.

Uma comitiva dos Caretos de Podence foi recebida pelo Papa, no vaticano, em 22 de janeiro. A propósito do assinalar dos cinco anos como Património Cultural Imaterial da Humanidade da tradição, o grupo português participou na audiência geral semanal, que acontece na Aula Paulo VI durante os meses de inverno.

Ao líder da Igreja Católica ofereceram um casado do fato dos mascarados, feito de colcha de lã e adornado com franjas do mesmo material nas cores vermelho, amarelo e verde.

Por essa ocasião, António Carneiros adiantou que seria feita uma homenagem durante os eventos carnavalescos.

Durante este Entrudo Chocalheiro, António Carneiro promete que se vai manter a essência da festa, com os caretos a percorrer as ruas de Podence no Domingo Gordo e terça-feira, dia de Carnaval, a culminar com a queima da figura de um mega-careto, que simboliza o encerrar do ciclo de inverno e dá as boas-vindas à renovação primaveril.

Há 30 tabernas que se abrem, na sua maioria em adegas e garagens dos moradores, para receber os visitantes.

Este ano, são esperadas mais de 50 mil pessoas, dados baseados nas edições anteriores.

“Desde Vila Nova Foz Côa [distrito da Guarda] até Bragança não há alojamento. Muita gente nos tem pedido ajuda para encontrar onde ficar, mas está tudo lotado”, referiu António Carneiro.

A festa dos Caretos de Podence é Património Cultural Imaterial da Humanidade desde dezembro de 2019.

O fato característico dos caretos é composto por duas peças de lã, uniformizadas com as cores nacionais nas franjas que enfeitam o casaco e as calças.

Para ocultar a identidade, utilizam máscaras, de latão ou de couro, e ao peito traçam as campainhas do gado, enquanto na cintura levam os chocalhos dos animais de maior porte, com os quais chocalham as mulheres na zona da cintura, em rituais ancestrais associados à fertilidade.