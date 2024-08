A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lança na terça-feira uma campanha de sensibilização e fiscalização dedicada à condução sob efeito do álcool, que vai contar com operações na estrada até à próxima segunda-feira.

A campanha ‘Taxa Zero ao Volante’, que decorre entre 20 e 26 de agosto, será a oitava do ano no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2024 da ANSR, que prevê 12, uma por cada mês até ao final do ano.

“Em 2022, dois em cada cinco condutores mortos em acidentes de viação apresentavam uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l”, recorda a ANSR em comunicado.

Em colaboração com a GNR e com a PSP, a campanha vai estar na estrada em ações de fiscalização, que vão decorrer na Avenida Cidade Salamanca, em Viseu, no dia 20, pelas 21:00; nas antigas portagens de Ermesinde A4, no Porto, no dia 21, pelas 21:30; no Largo de São Mamede, em Lisboa, no dia 22, pelas 21:00; na Estrada Nacional 118, Km 54,5 Marinhais Salvaterra de Magos, no dia 23, pelas 20:00; e no IC-20 – Sentido Costa da Caparica/Almada, junto à rotunda da Avenida Henrique Barbeitos, em Almada, no dia 26, pelas 20:00.

As operações de fiscalização da GNR e da PSP vão ter “especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o PNF de 2024, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução sob a influência do álcool”.

A ação em Lisboa contará com a presença da ministra da Administração Interna, Margarida Blasco e do secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro.

Para além de ações de fiscalização, a campanha contará com ações de sensibilização, que decorrem em todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

A ANSR recorda que “com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica” e que os acidentes provocados pela influência do álcool são “particularmente graves”.