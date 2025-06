O bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Carlos Cortes, foi reeleito para um segundo mandato, obtendo 74% dos votos dos 16.721 médicos que participaram nas eleições que terminaram hoje, adiantou à Lusa fonte da instituição.

Carlos Cortes foi o único candidato nas eleições para o mandato que termina em 2029 e que decorreram entre 29 de maio e hoje.

O especialista em patologia clínica candidatou-se a um segundo mandato depois de ter assumido o cargo pela primeira vez em março de 2023, quando foi eleito com 61,94% dos votos na segunda volta das eleições, então disputadas com o médico Rui Nunes.

As eleições na ordem, que deveriam acontecer em janeiro de 2026, foram antecipadas para este mês na sequência do novo Estatuto da Ordem dos Médicos, que obrigava a desencadear o processo eleitoral no prazo de um ano desde a publicação dessa revisão estatutária.

Carlos Cortes apresentou um programa de candidatura com 20 propostas-chave para o próximo mandato, entre as quais a revisão dos “aspetos lesivos” do novo Estatuto da ordem, a proteção do ato médico e a criação de uma nova carreira para esses profissionais de saúde.

De acordo com o calendário, a posse do bastonário dos médicos tem de ocorrer até 30 dias após o ato eleitoral.