Mais de 11 mil notas de euro contrafeitas foram apreendidas em Portugal em 2024, menos 34% do que em 2023, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP), que considera as contrafações residuais face ao total de notas em circulação.

Segundo o banco central, as 11.039 notas apreendidas representam 2% do total apreendido nos países que partilham a moeda única europeia, pelo que afirma que “a quantidade de contrafações é residual quando comparada com os cerca de 30 mil milhões de notas de euro em circulação”.

Em 2023, tinham sido apreendidas 16.723 notas contrafeitas, observando-se, assim, uma redução de cerca de 34% no ano passado.

O BdP referiu, na informação publicada na sua página da internet, que para este decréscimo contribuíram significativamente as notas de 100 e 200 euros, que no ano anterior tinham registado um número anormalmente elevado de apreensões.

As notas mais apreendidas foram as de 20 e 10 euros, representando 64,1% do total das denominações contrafeitas apreendidas em 2024.

Segundo o BdP, a maior parte das contrafações apreendidas poderiam ser detetadas com base no método ‘Tocar – Observar – Inclinar’, sem recurso a outros equipamentos (como lupas ou máquinas), para verificar a existência dos elementos de uma nota autêntica (caso da textura e firmeza do papel de algodão, marca de água ou filete de segurança), acrescentando que as pessoas devem verificar as notas quando as recebem, uma vez que uma nota contrafeita não é reembolsada e a passagem de nota contrafeita constitui um crime.