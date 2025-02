A Via Verde vai disponibilizar, a partir de sábado, o carregamento dos bilhetes e passes Andante na sua aplicação móvel (‘app’), através da incorporação da função Top Up da ‘app’ Anda, implementada em abril, anunciou hoje a empresa.

De acordo com informação da Via Verde adiantada à Lusa, o carregamento dos títulos de transporte da Área Metropolitana do Porto tem de ser feito através do plano gratuito Via Verde Cidade, disponível no site viaverde.pt.

À semelhança do que já acontece com a função Top Up da aplicação Anda, em que os utilizadores podem carregar bilhetes e passes mensais em formato físico encostando-os à parte de trás do telemóvel, o mesmo poderá agora acontecer dentro da ‘app’ da Via Verde.

“A funcionalidade está também conciliada com a gestão do estacionamento, portagens e carregamento de veículos elétricos”, permitindo a gestão, monitorização e pagamento de todas as despesas de mobilidade “através de uma única conta Via Verde”.

A empresa refere ainda que “a curto prazo (...) prevê alargar o serviço a novas funcionalidades, como a digitalização da bilhética, comprando o bilhete na ‘app’ e fazendo a validação junto do validador”.

O carregamento de cartões físicos Andante no telemóvel, tanto passes como bilhetes ocasionais, foi disponibilizado em abril de 2024 nos telemóveis Android e iOS com a nova funcionalidade Top Up da ‘app’ Anda.

Em causa está o carregamento dos cartões físicos Andante com recurso à tecnologia NFC dos ‘smartphones’ com sistema operativo Android ou iOS, sendo, na prática, uma cópia de uma máquina de venda automática no telemóvel de cada pessoa, disponível a qualquer momento e em qualquer lugar.

Para fazer os carregamentos, o utilizador apenas tem de ligar a funcionalidade NFC e encostar o seu telemóvel ao Andante para fazer a leitura, escolher a sua opção, realizar o pagamento e viajar.

Para já, ainda não é possível a criação de um Andante digital e virtual, num sistema semelhante ao que já acontece com os cartões bancários e que dispensa o bilhete físico, utilizando o carregamento pré-pago, tal como nos bilhetes físicos atuais.

“Vamos ter essa possibilidade na aplicação Anda, de comprar cartões pré-pagos, para serem usados diretamente no telefone ou na ‘wallet’ [carteira virtual]”, explicou à data, à Lusa, o então administrador-delegado dos Transportes Intermodais do Porto (TIP), Manuel Paulo Teixeira.

Os TIP foram entretanto integrados na nova empresa Transportes Metropolitanos do Porto.