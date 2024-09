O antigo primeiro-ministro António Costa desejou hoje felicidades a Maria Luís Albuquerque como comissária europeia, mas escusou-se a comentar as críticas ao Governo de ausência de diálogo nesta escolha porque agora sobre política nacional só ouve.

“Tenho ouvido essas críticas, mas sobre a política nacional eu agora só ouço”, disse.

António Costa regressou hoje a uma iniciativa do PS e participa no jantar da Academia Socialista, que decorre em Tomar, Santarém, tendo sido recebido à chegada pelo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que também se juntou a este evento hoje pela primeira vez, na véspera da `rentrée´ do partido.

“É uma escolha do Governo. Só tenho a desejar-lhe as maiores felicidades”, respondeu aos jornalistas quando questionado sobre a escolha do Governo do PSD/CDS-PP de Maria Luís Albuquerque como comissária europeia.

Sobre as críticas da oposição, incluindo do PS, dessa escolha do executivo ter sido feita sem diálogo com os outros partidos, o presidente eleito do Conselho Europeu escusou-se a fazer qualquer comentário.

Questionado sobre se tinha algum conselho a dar a Pedro Nuno Santos sobre o processo do Orçamento do Estado para 2025, António Costa disse apenas: “o secretário-geral lidera o meu partido e eu sigo o meu líder”.