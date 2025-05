A ANESPO – Associação Nacional de Escolas Profissionais assinalou os 35 anos dos cursos profissionais em Portugal com a realização de uma mesa-redonda subordinada ao tema ‘Desafios Atuais e Caminhos Futuros’, promovida na Escola Profissional Cristóvão Colombo, no Funchal.

O evento reuniu representantes de destaque do setor educativo e do desenvolvimento regional, entre os quais Jorge Carvalho, secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Filipa Henrique de Jesus, presidente da ANQEP, e Maria João Monte, presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional, entre outros especialistas e decisores públicos.

A sessão foi aberta pelo presidente da Direção da ANESPO, Amadeu Dinis, que sublinhou o papel transformador dos cursos profissionais no percurso de milhares de jovens portugueses ao longo das últimas três décadas e meia. “Os cursos profissionais são hoje uma componente essencial de uma escola inclusiva, moderna e orientada para o futuro, com forte ligação ao tecido económico e social das regiões”, destacou.

Durante o painel de debate, foram abordadas questões estratégicas como, a valorização do ensino profissional no contexto europeu; a articulação com as políticas de desenvolvimento regional; os desafios da inovação pedagógica e da digitalização e reforço das qualificações para a empregabilidade jovem.

A moderação esteve a cargo de Alexandre Oliveira, vice-Presidente da Direção da ANESPO, que reforçou a necessidade de políticas educativas coesas, centradas no aluno e com enfoque na qualificação para o futuro do trabalho. A ANESPO reafirma o seu compromisso em continuar a defender a qualidade, a inovação e a valorização do ensino profissional como alicerce do desenvolvimento económico e da coesão social do país.