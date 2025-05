O presidente do Chega, André Ventura, abandonou hoje pelas 09:44 o hospital de Faro, onze horas depois de te dado entrada naquela unidade hospitalar, na sequência de se ter sentido mal enquanto discursava num jantar comício em Tavira.

André ventura não prestou declarações aos jornalistas, tendo apenas entrado no carro que o tem transportado durante esta campanha eleitoral para eleições legislativas antecipadas de 18 de Maio.

O presidente do Chega sentiu-me mal enquanto discursava num jantar comício em Tavira, no distrito de Faro, na terça-feira à noite, tendo sido retirado do palco e assistido no local. Depois, foi transportado para o Hospital de Faro, onde passou a noite em observação.