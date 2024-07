Aeroporto: Governo deve definir programação sem esperar que ANA decida

A coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI) do novo aeroporto defendeu hoje que o Governo deve definir uma programação para a construção da infraestrutura no Campo de Tiro de Alcochete, sem ficar à espera que seja a ANA a decidir.

“Para já, o Governo pode pensar - sendo o Governo a liderar o processo – no que tem de fazer. Ter uma programação, não ficar à espera que seja a concessionária a dizer qual é a programação, isso pode começar a fazer, enquanto está à espera que a concessionária responda nestes seis meses, sobre como se propõe avançar”, disse aos jornalistas Rosário Partidário, em declarações à margem da 27.ª Conferência ATRS (Air Transport Research Society), em Lisboa.

Rosário Partidário defendeu que é possível ter o novo aeroporto a funcionar em 2030, conforme indica o relatório da CTI, desde que haja planeamento, organização e decisões rápidas.

“A concessionária [ANA Aeroportos] tem seis meses para dizer isso [como pretende avançar face à decisão do Governo], mas se por qualquer motivo decidir seguir o procedimento que está no contrato de concessão, nós vamos estar cinco anos à espera que qualquer máquina comece a fazer o seu papel no terreno”, considerou a responsável da CTI.

Rosário Partidário considerou que o novo aeroporto se trata de uma “urgência nacional” e lembrou que a ANA “já estava desde 2013 a planear um novo aeroporto”, mas recusou-se a construí-lo no Campo de Tiro de Alcochete.

“Não é uma coisa que seja uma novidade, aquilo que tem de se fazer, os estudos, os procedimentos. É uma questão de planear rapidamente e não ficar à espera dos procedimentos e dos tempos que estão previstos no contrato de concessão”, realçou.

No final de maio, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, anuncio que as negociações com a Vinci/ANA para a construção do aeroporto Luís de Camões começariam nos dias seguintes.

Em meados do mesmo mês, o Governo tinha aprovado a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, seguindo a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI).

O Campo de Tiro da Força Aérea, também conhecido como Campo de Tiro de Alcochete (pela proximidade deste núcleo urbano), fica maioritariamente localizado na freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente (distrito de Santarém), tendo ainda uma pequena parte na freguesia de Canha, já no município do Montijo (distrito de Setúbal).