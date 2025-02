Duas pessoas morreram na noite de segunda-feira na sequência de um acidente de viação que envolveu duas viaturas, na ilha de São Miguel, nos Açores, disse hoje à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o alerta foi dado pelas 23:17 locais de segunda-feira (00:17 de hoje em Lisboa), após um acidente ocorrido na via rápida na Lagoa, na ilha de São Miguel.

De acordo com informações dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, os dois veículos acabaram por se incendiar na sequência do choque, provocando duas vítimas mortais.

A Proteção Civil açoriana adiantou à Lusa que estiveram na resolução do sinistro elementos dos corpos de Bombeiros de Ponta Delgada e Vila Franca do Campo, apoiados por cinco viaturas, e as equipas do Serviço de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponta Delgada e Ribeira Grande.