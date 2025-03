Os acessos ao maciço central da Serra da Estrela estão cortados desde as 19:30 de sábado devido à queda de neve, disse hoje a Proteção Civil à agência Lusa.

“Não se circula desde o Sabugueiro, no concelho de Seia, e dos Piornos, no concelho da Covilhã, desde as 19:30 de sábado. Estão encerrados ao trânsito os troços Piornos-Torre-Lagoa Comprida e Sabugueiro-Lagoa Comprida, na Estrada Nacional (EN) 339, a ligação Portela do Arão (Loriga)-Lagoa Comprida”, adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos da Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo devido à queda de neve até segunda-feira.

Segundo a previsão do IPMA, a acumulação total de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela pode ser “da ordem dos 15/20 centímetros”.