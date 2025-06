Vulcão Kilauea entra em erupção no Havai com lava a atingir 300 metros de altura

O vulcão Kilauea, situado no arquipélago do Havai, um dos mais ativos do mundo, entrou hoje em erupção com a lava a atingir 300 metros de altura, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Os primeiros sinais na região, que começaram a ser registados no final de dia de quinta-feira (hora local), acabaram por dar origem a uma forte erupção por volta da 01h40 de hoje (12h40 em Lisboa), com o fumo a ultrapassar os 6.000 metros de altitude, mas o alerta de aviação mantém-se, por enquanto, laranja.

Este fenómeno está a ocorrer numa área fechada do Parque Nacional dos Vulcões do Havai, pelo que o USGS não prevê qualquer risco.

O Parque Nacional dos Vulcões do Havai compreende outro dos vulcões mais ativos do mundo, o Mauna Loa, com 4.170 metros de altura.

O Kilauea, com 1.247 metros de altura, tem tido atividade intermitente desde dezembro passado, com a maioria dos episódios registados desde o final do ano a durarem geralmente um dia ou até menos.