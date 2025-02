Voo da TAP colide com pássaros no Aeroporto de Joanesburgo

O voo da TAP procedente de Lisboa e com destino final Maputo, na fase final da aproximação ao Aeroporto Internacional de O. R. Tambo, em Joanesburgo, África so Sul, colidiu com um bando de pássaros.

O JM desconhece qual a extensão dos danos, mas sabe que a aeronave está retida no aeroporto para inspeção e avaliação desses danos que, possivelmente, podem ter danificado um dos motores, linhas hidráulicas o outro sistema.

Levando em conta que as colisões com pássaros oferecem grande perigosidade à segurança de voo é normal que a inspeção seja um pouco morosa.

As colisões com pássaros são mais prováveis de acontecer durante as fases de descolagem, subida inicial, aproximação e aterragem e durante o dia.

Tripulação de cockpit e de cabine, assim como os passageiros encontram-se alojados em hotéis de Joanesburgo aguardando a chegada às 05h00 de amanhã de uma outra aeronave que fará escala em Joanesburgo para concluírem a viagem até Maputo.

Todos os ocupantes da aeronave saíram incólumes.