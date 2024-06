Um veterano norte-americano da Segunda Guerra Mundial morreu na semana passada durante a sua viagem para assistir às comemorações do 80.º aniversário do desembarque dos Aliados na Normandia, anunciou uma associação dos Estados Unidos.

Robert Persichitti, de 102 anos, viajou de avião com um acompanhante e estava a navegar num barco ao longo da costa francesa quando sofreu uma “urgência médica”, informou a associação Honor Flight numa publicação no Facebook, sem especificar a natureza do caso.

O veterano foi depois transportado de avião para a Alemanha, mas morreu pouco depois, a 31 de maio, segundo a associação, que citou outros veteranos que viajaram com ele.

Robert Persichitti era operador de rádio da marinha americana a bordo do navio de comando USS Eldorado e serviu na frente do Pacífico, incluindo Iwo Jima, Okinawa e Guam, onde as forças americanas combateram o exército japonês.

O veterano canadiano William Cameron, que participou no desembarque dos Aliados no dia 06 de junho de 1944, morreu aos 100 anos na véspera do seu regresso à Normandia, onde deveria participar nas festividades que assinalam o 80º aniversário do “Dia D”.

Cerca de 180 veteranos com mais de noventa anos e mesmo mais de cem anos participam na quinta-feira nas comemorações do desembarque dos Aliados a 6 de junho de 1944, que abriu caminho à derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.