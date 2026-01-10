Um morto e milhares de casas sem luz após a tempestade no Reino Unido

Um homem morreu durante a passagem da tempestade Goretti pelo Reino Unido, permanecendo hoje milhares de casas sem fornecimento de energia elétrica e os alertas de neve e de gelo para domingo com a chegada de nova frente fria.
A polícia de Devon e Cornualha informou hoje que a vítima, um homem com cerca de 50 anos, morreu na noite de quinta-feira após a queda de uma árvore sobre a caravana em que se encontrava na zona de Mawgan, no sudoeste da Inglaterra.
De acordo com a rede elétrica National Grid, cerca de 28.000 residências continuam sem eletricidade no sudoeste da Inglaterra, um dos territórios mais afetados pela tempestade, além das cerca de 1.700 habitações na região central de Midlands. Entretanto, o fornecimento já foi restabelecido no País de Gales.
A gestora ferroviária National Rail avisou hoje que durante o fim de semana podem persistir algumas alterações no serviço, interrompido na sexta-feira em grande parte do país.
A tempestade Goretti, que atingiu a Europa Ocidental, provocou no Reino Unido rajadas de vento de até 160 quilómetros por hora nas ilhas Sorlingas, as mais fortes registadas lá desde 1991, bem como nevões intensos em vastas zonas do norte.
Segundo o Serviço Meteorológico (Met Office), na Escócia acumularam-se mais de 20 centímetros de neve e foram registadas temperaturas mínimas de 13,3 graus negativos em Braemar, no noroeste do país.
Todavia, o Met Office alertou hoje que, embora se preveja um sábado relativamente tranquilo, mantêm-se os avisos de neve e gelo devido à chegada de uma nova frente fria no domingo, que afetará principalmente a Escócia e o norte de Inglaterra.
As tempestades Goreti e Elli atingiram na sexta-feira o Reino Unido, a França e a Alemanha, causando cortes de energia, interrupções nos transportes aéreos e ferroviário e encerramento de serviços e escolas devido aos ventos fortes, chuva e neve.
