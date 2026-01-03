Venezuela: Trump afirma que opositora Corina Machado não tem apoio para liderar país

O Presidente norte-americano afirmou hoje que a vencedora do Prémio Nobel da Paz e líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, não “goza do apoio e respeito” necessários para governar o país.

“Acho que seria muito difícil para ela liderar o país. Não tem apoio nem respeito no país”, disse Donald Trump em conferência de imprensa, na Florida (sudeste).

María Corina Machado “é uma mulher muito simpática, mas não inspira respeito”, disse Trump, acrescentando que os EUA não tiveram nenhum contacto com a vencedora do Prémio Nobel da paz.

A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, defendeuque o antigo candidato opositor Edmundo González Urrutia deverá “assumir de imediato” o mandato presidencial, depois de os EUA terem capturado o líder venezuelano, Nicolás Maduro.

“Esta é a hora dos cidadãos. Quem arriscou tudo pela democracia no 28 de julho [de 2024]. Quem elegeu Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente da Venezuela, que deve assumir de imediato o mandato constitucional e ser reconhecido como comandante supremo das Forças Armadas” venezuelanas, afirmou María Corina, distinguida com o Nobel da Paz 2025, num comunicado divulgado nas redes sociais.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos realizaram “com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela” e disse ter capturado o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, Cilia Flores.

Trump confirmou o ataque poucas horas depois de terem sido relatadas explosões e sobrevoos de aeronaves militares em Caracas e outras zonas do país e garantiu que Maduro e Cilia, estão detidos no navio USS Iwo Jima e a caminho de Nova Iorque para serem julgados por tráfico de droga.