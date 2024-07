A oposição venezuelana reivindicou a vitória nas eleições presidenciais de domingo, com 70% dos votos, disse à imprensa a líder Maria Corina Machado.

O candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia obteve 70% dos votos, afirmou Maria Corina Machado, recusando-se a reconhecer os resultados proclamados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que declarou vencedor para um terceiro mandato o Presidente Nicolás Maduro.

“Ganhámos” com 70% dos votos, “’a Venezuela tem um novo presidente eleito e é Edmundo Gonzalez Urrutia’”, declarou à imprensa em Caracas Marina Corina Machado, a principal apoiante do antigo embaixador, que integra a Plataforma Unitária Democrática (PUD).

“Esta é a verdade e é, meus queridos venezuelanos, a eleição presidencial com a maior margem de vitória da história, parabéns, Edmundo”, disse a líder, garantindo que a oposição maioritária derrotou o partido no poder “em toda a Venezuela”.

A líder da oposição disse que nos próximos dias “serão anunciadas ações para defender a verdade” e o “respeito pela soberania popular” que no domingo “se expressou e elegeu” González Urrutia.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou que o Presidente cessante Nicolás Maduro foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo com 51,20% dos votos.

Maduro obteve 5,15 milhões de votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que obteve pouco menos de 4,5 milhões (44,2%), de acordo com os números oficiais anunciados pelo presidente do CNE, Elvis Amoroso.

Os resultados foram anunciados depois de contados 80% dos boletins de voto e 59% dos eleitores terem comparecido às urnas. O resultado “é irreversível”, declarou.