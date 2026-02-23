Venezuela: Kallas vai propor levantamento de sanções da UE contra Delcy Rodríguez

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) anunciou hoje que vai propor o levantamento das sanções do bloco contra a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, saudando “os passos que têm sido dados” na libertação de presos políticos.
Em conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas, Kaja Kallas disse que tem visto, da parte das autoridades interinas da Venezuela, passos positivos em relação à Europa, designadamente “a libertação de presos políticos europeus”.
“Estamos a discutir, e vamos continuar a discutir no futuro, qual vai ser a nossa abordagem à Venezuela. Eu vou propor que levantemos as sanções contra Delcy Rodríguez enquanto atual Presidente interina”, anunciou a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que referiu que ainda não sabe se haverá consenso entre os 27 Estados-membros sobre esta matéria.
Por outro lado, Kaja Kallas referiu também que tenciona que os Estados-membros abordem no futuro como é que a UE se deve relacionar com a Venezuela e admitiu que venham a ser estabelecidos um conjunto de indicadores de desempenho para avaliar a postura de Caracas.
“Estabeleceríamos o que queremos ver do lado venezuelano, para que nós também possamos dar passos do nosso lado”, disse.
Na passada sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, anunciou que ia pedir à UE que levantasse as sanções contra Delcy Rodríguez, um assunto que Kallas reconheceu que foi hoje debatido entre os ministros.
Na conferência de imprensa, a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança abordou também as tensões entre os Estados Unidos e o Irão, advertindo que os dois países “estão a aproximar-se perigosamente de uma guerra”.
“A margem para a diplomacia é muito estreita e, claro, temos muitas preocupações com o Irão, o seu programa nuclear, os seus mísseis balísticos e o apoio a terroristas que também são uma ameaça para a Europa, mas qualquer intervenção militar corre o risco de ter consequências difíceis de controlar”, alertou.
Durante muito tempo, o Arquipélago da Madeira foi visto como um lugar privilegiado para viver. Seguro, bonito e com qualidade de vida em comparação com...
Uma das marcas mais distintivas das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é a sua reconhecida vocação empreendedora. Ao longo...
Chamar alguém de preto não é só apontar uma característica física! Não é o mesmo que chamar anão a um tipo rasteirinho. Nem é o mesmo que chamar gordo...
É no compasso da música e no brilho das máscaras que uma ilha inteira aprende, todos os anos, a celebrar a sua própria essência. Há celebrações que passam...
Em 1961, Hanna Arendt foi a Jerusalém para assistir ao julgamento de Eichmann.
Eichmann era um militar de média patente que, diligentemente, foi um dos...
Por vezes, na ânsia de acelerar procedimentos e “mostrar trabalho”, atropelam-se passos vitais para a melhoria das políticas públicas. Entre plataformas...
Quem não se sente não é filho de boa gente. O provérbio é antigo, mas ajusta-se com desconfortável precisão à forma como a República continua a tratar...
DO FIM AO INFINITO
Já tinha passado mais de um ano, mas o gajo ainda chorava todos os dias e perguntava porquê. Coitado, o gajo chorava todos os dias e perguntava porquê....
Há projetos que começam por surgir de uma necessidade e acabam por ganhar um lugar especial. O podcast “UMa Conversa” nasceu enquanto resposta a uma necessidade...
O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça esteve recentemente no centro da atenção pública, na sequência de várias notícias e do debate suscitado...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
O Ministério dos Negócios Estrangeiros português manifestou hoje apoio à iniciativa da chefe da diplomacia da União Europeia (UE) para o levantamento das...
Um incêndio deflagrou por volta das 19h20, na Ribeira Brava, e está bastante ativo em São Paulo.
Sob a coordenação da Proteção Civil Regional o fogo está...
O preço de meia dúzia de ovos agravou-se 0,50 euros desde fevereiro do ano passado, mas manteve-se em 2026, segundo dados da Deco – Associação Portuguesa...
O secretário-geral da ONU considerou hoje os quatro anos de guerra na Ucrânia como “uma mancha na consciência coletiva” e uma ameaça à paz e à segurança...
O Estabelecimento Vila Mar recebeu hoje a visita da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e da presidente do Instituto...
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proclamou hoje o dia 22 de fevereiro como Dia Nacional das Famílias de Anjos, numa cerimónia na Casa Branca...
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE não chegaram hoje a acordo sobre o 20.º pacote de sanções à Rússia, anunciou a chefe da diplomacia dos 27,...
A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) anunciou hoje que vai propor o levantamento das sanções do bloco contra a Presidente interina da Venezuela,...
A Presidente interina da Venezuela anunciou hoje que a saída do Governo Camilla Fabri, mulher de Alex Saab, figura próxima e de confiança do ex-presidente...
O Marítimo, através da fundação ‘Marítimo Centenário’, assinalou o ‘Fevereiro Dourado’, dando uma experiência única ao jovem Simão, no jogo de sábado que...