Trump instaura dia nacional para lembrar vítimas de imigrantes ilegais

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proclamou hoje o dia 22 de fevereiro como Dia Nacional das Famílias de Anjos, numa cerimónia na Casa Branca com familiares de vítimas de crimes atribuídos a imigrantes indocumentados.

A data foi escolhida em memória de Laken Riley, estudante de enfermagem de 22 anos da Geórgia, alegadamente assassinada a 22 de fevereiro de 2024 por um imigrante em situação irregular.

A morte da jovem levou os republicanos no Congresso a impulsionar a chamada Lei Laken Riley, promulgada por Trump em janeiro de 2025, que autoriza as autoridades de imigração a deter imigrantes por roubo e outros delitos menores antes de condenação judicial.

Durante o discurso que antecedeu a assinatura da proclamação, Trump criticou os democratas por “deixarem a fronteira aberta” e permitirem a entrada de “quem quisesse” no país.

“[Os falecidos] foram vítimas de políticos que deram prioridade à conveniência dos criminosos estrangeiros em detrimento da segurança dos cidadãos e patriotas americanos”, insistiu Trump.

Não existe um dado oficial único e atualizado sobre o número de norte-americanos mortos anualmente por imigrantes indocumentados, mas estatísticas históricas do Departamento de Justiça indicam que o impacto deste fenómeno nas taxas globais de criminalidade é relativamente baixo.

Estudos de centros de investigação, como o Cato Institute, indicam que a taxa de condenação por homicídio entre imigrantes indocumentados é, em geral, inferior à registada entre cidadãos norte-americanos.

A cerimónia ocorreu num contexto de tensão acrescida em torno das políticas migratórias da administração Trump, criticadas depois da morte de dois cidadãos norte-americanos em Minneapolis durante operações de agentes federais de imigração.

O Departamento de Segurança Interna, responsável pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e pela Patrulha de Fronteiras, encontra-se no décimo dia de paralisação parcial, devido à ausência de acordo no Congresso para aprovação de novos recursos orçamentais.