Machico: Câmara vai regularizar situação dos bombeiros com contrato precário

O executivo camarário de Machico vai deliberar na próxima quarta-feira sobre a situação de 21 bombeiros sapadores que têm um vínculo profissional precário.

Hugo Marques, presidente da autarquia, leva à reunião camária um parecer jurídico que aponta para a resolução deste caso.

Os profissionais em causa entraram como assistentes operacionais no Serviço Municipal de Proteção Civil e apesar de trabalharem como bombeiros sapadores não beneficiam das mesmas regalias.