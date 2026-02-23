Antigo ministro Peter Mandelson detido em Londres sob suspeita de má conduta

O antigo ministro trabalhista britânico Peter Mandelson foi detido hoje em Londres sob suspeita de má conduta em cargo público, anunciou a Polícia Metropolitana.

Um porta-voz da força policial declarou que “um homem de 72 anos foi preso sob suspeita de má conduta em serviço público” e “levado a uma esquadra de polícia em Londres para interrogatório”.

De acordo com a mesma fonte, mandados de busca foram executados em dois endereços nos condados de Wiltshire e Camden.

A investigação está ligada a documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein, que contêm emails e documentos financeiros relacionando Mandelson ao gestor de fundos norte-americano condenado por agressão sexual de rapariga menor.

Entre esses documentos, aparecem emails que indicariam que Mandelson teria reencaminhado informações confidenciais e potencialmente capazes de influenciar os mercados financeiros ao amigo em 2009, quando era ministro da Economia.

Os documentos também incluem registos de transferências de cerca de 75 mil dólares (64 mil euros), entre 2003 e 2004, de contas associadas a Epstein para contas ligadas a Mandelson ou ao marido, Reinaldo Ávila da Silva.

O antigo político questionou a autenticidade dos extratos e, ao desassociar-se do Partido Trabalhista, afirmou não se lembrar de ter recebido tais valores e negou ter cometido qualquer irregularidade.

Em setembro de 2025, Mandelson foi demitido de embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, depois de surgirem provas de que manteve contato com Epstein após a condenação.

O Governo indicou que pretende publicar documentos do processo de recrutamento no início de março.