O líder da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, sustentou hoje no Panamá que “do destino” da luta da oposição contra o Governo de Nicolás Maduro na Venezuela “depende em grande parte a estabilidade democrática” do hemisfério sul.

“É por isso que hoje, aqui, em nome do corajoso povo [venezuelano] que me elegeu, venho exortar-vos a acompanhar-nos inequivocamente neste dever sagrado que nos cabe. A soberania popular não é negociável”, declarou González Urrutia, num discurso proferido perante ministros dos Negócios Estrangeiros e ex-presidentes de “países amigos” reunidos na Cidade do Panamá.

O líder da oposição da Venezuela reivindicou a sua vitória nas eleições presidenciais de 28 de julho, sublinhou que há atas que a comprovam e que “ninguém no mundo pode atualmente ter dúvidas sobre qual é a vontade” dos venezuelanos.

“Essas atas são a minha verdadeira faixa tricolor presidencial, foi-me dada pelo povo, é a verdadeira, não a fictícia (...) da tirania”, asseverou González Urrutia, que insistiu que pretende regressar à Venezuela para assumir o Governo no próximo dia 10 de janeiro.