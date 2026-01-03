MADEIRA Meteorologia
Venezuela: Corina Machado diz que chegou a hora da liberdade

Mundo
03 Janeiro 2026
A ativista venezuelana Maria Corina Machado já se pronunciou sobre a crise na Venezuela em comunicado tornado público horas depois da intervenção dos Estados Unidos.

O comunicado de Corina Machado, Prémio Nobel da Paz, recorda que Maduro “enfrenta a justiça internacional por crimes” contra os venezuelanos e afirma que os Estados Unidos fizeram cumprir a lei.

Corina diz que agora é preciso repor a ordem, “libertar os presos políticos, construir um país excecional e trazer os nossos filhos de volta a casa”.

A dirigente afirma que chegou a hora dos cidadãos e diz que Edmundo González Urrutia deve ser reconhecido como legítimo presidente da Venezuela e deve “assumir de imediato o seu mandato constitucional”.

