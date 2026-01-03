Venezuela: Corina Machado diz que chegou a hora da liberdade

A ativista venezuelana Maria Corina Machado já se pronunciou sobre a crise na Venezuela em comunicado tornado público horas depois da intervenção dos Estados Unidos.
O comunicado de Corina Machado, Prémio Nobel da Paz, recorda que Maduro “enfrenta a justiça internacional por crimes” contra os venezuelanos e afirma que os Estados Unidos fizeram cumprir a lei.
Corina diz que agora é preciso repor a ordem, “libertar os presos políticos, construir um país excecional e trazer os nossos filhos de volta a casa”.
A dirigente afirma que chegou a hora dos cidadãos e diz que Edmundo González Urrutia deve ser reconhecido como legítimo presidente da Venezuela e deve “assumir de imediato o seu mandato constitucional”.
A recente visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas ao Mercado de Santana chocou meia Madeira e silenciou a outra metade.
Na verdade, o que aconteceu...
Ser especialista pode considerar-se quem terá um conhecimento aprofundado e sistemático numa área específica, sustentado por formação, investigação e prática,...
Janeiro não me parece um começo. Parece-me uma margem. Aquele espaço em branco que acompanha o texto sem o apressar, onde não se escreve para avançar,...
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Esta é a saudação do momento, reflexo do desejo comum de que o ano seja auspicioso, não só para a vida privada de cada um, como também para todos, como...
O Leitor rapidamente perceberá, nas perspetivas apresentadas nesta edição, que acabamos de entrar num ano com quase tudo para dar certo. Um ano para avançar,...
Como é tradição, nas doze badaladas do último dia do ano, são formulados desejos para o novo ano que se segue, sempre misterioso, mas também prometedor...
O Subsídio Social de Mobilidade (SSM) não nasceu por acaso, nem por generosidade circunstancial de um Governo. Nasceu da necessidade de acomodar uma obrigação...
SIGA FREITAS
Recentemente descobri uma palavra que me ficou presa ao pensamento. Daquelas palavras raras, difíceis de explicar e impossíveis de traduzir com rigor para...
O ano político de 2025 na Madeira foi marcado pela superação de uma crise institucional profunda, pela realização de diversos atos eleitorais e pela reafirmação...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) vai reunir-se na segunda-feira para discutir a operação norte-americana de captura do Presidente venezuelano,...
Centenas de venezuelanos concentraram-se hoje na Porta do Sol, em Madrid, a celebrar a detenção do Presidente da Venezuela, mas em Zaragoza uns regozijavam-se...
O Presidente dos Estados Unidos avisou hoje o homólogo da Colômbia, Gustavo Petro, para “tomar cuidado” após o ataque em que foi capturado o chefe de Estado...
O ADN entende “que apoiar invasões unilaterais de países soberanos, mesmo quando dirigidas contra regimes ilegítimos, constituium precedente perigoso....
O Presidente norte-americano, Donald Trump, publicou hoje imagens da “sala de crise” (“situation room”) improvisada na sua residência em Mar-a-Lago, na...
A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, exigiu hoje “a libertação imediata” de Nicolás Maduro, “o único Presidente da Venezuela”, e condenou operação...
O mês de dezembro de 2025 foi o sétimo dezembro mais chuvoso desde 2000 em Portugal continental, terminando a seca fraca que existia em novembro em Évora,...
Israel elogiou hoje os Estados Unidos da América (EUA) pela operação de captura do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enquanto o grupo radical palestiniano...
A Agência Europeia para a Aviação (EASA) recomendou hoje que as companhias aéreas evitem sobrevoar a Venezuela após os ataques dos Estados Unidos da América...
O ministro dos Negócios Estrangeiros português defendeu hoje “uma solução que traga democracia e estabilidade” à Venezuela, admitindo como preferível que...