Venezuela: Corina Machado diz que chegou a hora da liberdade

A ativista venezuelana Maria Corina Machado já se pronunciou sobre a crise na Venezuela em comunicado tornado público horas depois da intervenção dos Estados Unidos.

O comunicado de Corina Machado, Prémio Nobel da Paz, recorda que Maduro “enfrenta a justiça internacional por crimes” contra os venezuelanos e afirma que os Estados Unidos fizeram cumprir a lei.

Corina diz que agora é preciso repor a ordem, “libertar os presos políticos, construir um país excecional e trazer os nossos filhos de volta a casa”.

A dirigente afirma que chegou a hora dos cidadãos e diz que Edmundo González Urrutia deve ser reconhecido como legítimo presidente da Venezuela e deve “assumir de imediato o seu mandato constitucional”.