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Urnas abrem no Peru para eleger 9.º Presidente em 10 anos

    Urnas abrem no Peru para eleger 9.º Presidente em 10 anos
    Assembleia de voto em Barcelona para os peruanos residentes na cidade espaanhola. Toni Albir / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
12 Abril 2026
14:34

As urnas abriram hoje no Peru pelas 7h00 (13h00 em Lisboa), com mais de 27 milhões de eleitores chamados a eleger o seu nono Presidente em 10 anos, num contexto de desconfiança nos políticos e clima de insegurança.

Nestas eleições gerais, os candidatos ultraconservadores voltam a dominar as preferências do eleitorado, com Keiko Fujimori (Força Popular) na liderança, com 14,5% dos votos.

A filha do ex-Presidente Alberto Fujimori concorre pela quarta vez, tendo chegado à segunda volta em 2016 e 2021, onde foi derrotada por uma pequena margem e alegou ser vítima de fraude.

O segundo candidato mais bem posicionado, com 10% dos votos, é Carlos Álvarez (País para Todos), um conhecido humorista televisivo que se tornou político.

O alegado candidato “fora do sistema” tem procurado canalizar o descontentamento do eleitorado através de declarações improvisadas e populismo punitivo, prometendo pena de morte e prisão perpétua para assassinos e corruptos.

Álvarez subiu nas sondagens, ultrapassando o ex-presidente da Câmara de Lima, Rafael López Aliaga (Renovação Popular), representante da direita tradicional, por algumas décimas de ponto percentual.

Tal como o humorista, também López Aliaga prometeu uma postura firme contra o crime.

Além do próximo Presidente, os eleitores vão escolher também 60 senadores, 130 deputados e cinco representantes para o Parlamento Andino.

Mais de 100 mil membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional do Peru foram mobilizados para garantir a segurança durante a votação de hoje.

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