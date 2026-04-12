Urnas abrem no Peru para eleger 9.º Presidente em 10 anos

As urnas abriram hoje no Peru pelas 7h00 (13h00 em Lisboa), com mais de 27 milhões de eleitores chamados a eleger o seu nono Presidente em 10 anos, num contexto de desconfiança nos políticos e clima de insegurança.

Nestas eleições gerais, os candidatos ultraconservadores voltam a dominar as preferências do eleitorado, com Keiko Fujimori (Força Popular) na liderança, com 14,5% dos votos.

A filha do ex-Presidente Alberto Fujimori concorre pela quarta vez, tendo chegado à segunda volta em 2016 e 2021, onde foi derrotada por uma pequena margem e alegou ser vítima de fraude.

O segundo candidato mais bem posicionado, com 10% dos votos, é Carlos Álvarez (País para Todos), um conhecido humorista televisivo que se tornou político.

O alegado candidato “fora do sistema” tem procurado canalizar o descontentamento do eleitorado através de declarações improvisadas e populismo punitivo, prometendo pena de morte e prisão perpétua para assassinos e corruptos.

Álvarez subiu nas sondagens, ultrapassando o ex-presidente da Câmara de Lima, Rafael López Aliaga (Renovação Popular), representante da direita tradicional, por algumas décimas de ponto percentual.

Tal como o humorista, também López Aliaga prometeu uma postura firme contra o crime.

Além do próximo Presidente, os eleitores vão escolher também 60 senadores, 130 deputados e cinco representantes para o Parlamento Andino.

Mais de 100 mil membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional do Peru foram mobilizados para garantir a segurança durante a votação de hoje.