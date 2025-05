Uma mulher e uma criança morreram na costa de Calais, norte de França, na noite de terça-feira, quando tentavam atravessar o Canal da Mancha, afirmou hoje a prefeitura marítima da Mancha e do Mar do Norte (Prémar).

Uma embarcação da marinha francesa interveio a pedido dos passageiros de um barco clandestino sobrecarregado que transportava cerca de 85 pessoas que tentavam entrar ilegalmente no Reino Unido, indicou a Prémar.

Dez passageiros pediram para ser assistidos e dois outros, uma mulher e uma criança, foram encontrados mortos no bote, afirmou o Prémar, acrescentando que a embarcação continuou o seu caminho para a Grã-Bretanha.

Estas duas mortes elevam para cinco o número de pessoas que morreram no Canal da Mancha ao tentar chegar à Grã-Bretanha nos últimos dez dias, de acordo com uma contagem efetuada pela agência noticiosa France-Presse com base em dados oficiais.

Na segunda-feira, a Prémar já tinha anunciado que um naufrágio tinha provocado a morte de uma pessoa e o desaparecimento de outra, na sequência da rutura de uma embarcação sobrecarregada.

Em 11 de maio, um migrante morreu e vários ficaram feridos num naufrágio ao largo de Hardelot, perto de Boulogne-sur-Mer (norte), “na sequência da perda da travessa onde estava fixado o motor”.

Com estas duas últimas mortes, são pelo menos 15 as pessoas que morreram desde o início de 2025 a tentar chegar ao Reino Unido a bordo de “pequenos barcos”, embarcações clandestinas precárias e muitas vezes sobrecarregadas.

Em 2024, 78 migrantes ilegais morreram nestas perigosas travessias da fronteira franco-britânica, um recorde desde o início deste fenómeno na região, em 2018, que aumentou face ao crescente encerramento do túnel do Canal da Mancha e do porto de Calais para impedir a entrada de migrantes.

Estima-se que desde 2018, cerca de 136.000 pessoas já tenham atravessado o Canal da Mancha nestas condições.