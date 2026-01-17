UE/Mercosul: Assinado acordo que cria a maior zona de livre-comércio do mundo

O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul foi hoje assinado na capital do Paraguai, criando assim a maior zona de livre-comércio do mundo após 25 anos de negociação.
Perante a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa, o acordo foi assinado pelos responsáveis dos países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e pelo comissário europeu de Comércio, Maroš Šefčovič.
O acordo permitirá eliminar tarifas para 91% das exportações da UE para o Mercosul e para 92% das vendas sul-americanas para a Europa, abrindo um mercado conjunto de mais de 700 milhões de consumidores e que, juntos, representam um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 22 biliões de dólares (19 biliões de euros), segundo dados da Comissão Europeia.
Durante os discursos, antes da assinatura, a presidente da Comissão Europeia afirmou que o acordo comercial “reflete uma escolha clara e deliberada: escolhemos o comércio justo em vez das tarifas; escolhemos uma parceria de longo prazo em vez do isolamento e, acima de tudo, queremos oferecer benefícios reais e tangíveis às nossas sociedades e empresas”, disse Von der Leyen.
“Estamos a criar a maior zona de livre comércio do mundo, um mercado que representa quase 20% do PIB global”, sublinhou.
Na mesma linha, António Costa, defendeu que “enquanto uns levantam barreiras” a União Europeia e o Mercosul fazem “pontes”.
“Enquanto uns levantam barreiras e outros violam as regras de concorrência leal, nós fazemos pontes e concordamos com as regras”, sublinhou o ex-primeiro-ministro português.
O acordo permitirá que os dois blocos, que juntos somam 31 países e representam cerca de um quarto da economia mundial, reduzam ou eliminem gradualmente as tarifas para aproximadamente 90% das suas importações e exportações.
A cerimónia contou com a presença, como testemunhas de honra, de três dos quatro presidentes dos países que compõem o Mercado Comum do Sul (Mercosul): Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguai, que exerce a presidência semestral do grupo) e Yamandú Orsi (Uruguai).
O único ausente foi o Presidente brasileiro, Lula da Silva, um dos grandes impulsionadores do acordo com os europeus, que não compareceu por mudanças de protocolo de última hora.
O acordo entre o Mercosul e a UE é resultado de 26 anos de negociações e, embora ainda restem etapas a serem concluídas para a sua entrada em vigor, chega num contexto internacional marcado pelo avanço do protecionismo e do unilateralismo.
A guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, a dependência cada vez maior da China e os impactos dos conflitos armados na Ucrânia e no Oriente Médio obrigaram as partes a superar as suas diferenças e concluir a parceria comercial.
As negociações começaram formalmente no ano 2000 e um acordo geral de caráter político foi alcançado em 2019, mas o texto só foi finalizado em 06 de dezembro de 2024.
A assinatura ocorre também quando se registam protestos de agricultores europeus, que se manifestaram de forma intensa contra um acordo que consideram promover concorrência desleal com seus pares sul-americanos.
O competitivo setor agropecuário dos países do Mercosul será um dos grandes beneficiados pelo pacto, assim como a indústria europeia, para a qual se abrirão as portas de um mercado sul-americano historicamente fechado para produtos como equipamentos elétricos, máquinas e automóveis.
Ainda assim, o acordo inclui salvaguardas bilaterais que concedem o direito de intervir caso ocorra um grande desequilíbrio de preços ou de volumes.
Apesar da assinatura, a sua entrada em vigor não será automática, pois ainda precisa superar trâmites em ambos os lados do Atlântico, embora alguns países, como o Brasil, esperem começar a implementá-lo a partir do segundo semestre.
O sinal de Lisboa
O Ministério das Finanças recuou um pouco para avaliar a aplicação das novas regras da mobilidade. Entretanto, diz que vai negociar com...
O novo normal é um estado ao qual uma sociedade, se instala após uma crise.
E a pandemia do Covid, trouxe à tona da água as desigualdades que já existiam,...
O ano começou mal. Muito mal. Confirmando aquilo que muitos madeirenses já temiam, o Governo PSD/CDS na República conseguiu transformar um direito constitucional...
A defesa da Pátria não se limita a um exercício bélico para garantir a Segurança.
Implica na Comunidade Nacional com as Suas diferenças, por isso a Autonomia,...
DO FIM AO INFINITO
O Senhor Conde pegou na caixa dos charutos, uma caixa feita no século XIX mas contendo um rico e aromático tabaco cubano do século XXI, e perguntou-lhe...
O processo que conduziu à chamada nova portaria do subsídio social de mobilidade é um bom exemplo de como uma boa intenção pode ser politicamente desvirtuada...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
A minha mão atravessa agora o primeiro nevoeiro da noite. Há espinhos fugazes no dorso da escuridão, uma espécie de bálsamo perfurando o calor de Deus,...
A loiça de casa sempre foi mais do que um simples objeto utilitário; era memória, pertença, herança. Os pratos de faiança, simples, decorados com ramo...
Viver na Madeira é viver com o mar à volta. É crescer com a noção clara de que o avião não é um luxo, nem um capricho. É uma necessidade. Para um madeirense,...
O sono é um estado fisiológico essencial para manter o equilíbrio do nosso organismo. Desempenha funções vitais como o desenvolvimento, conservação de...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
Maria José Santos, antiga presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo, no período de 1994 a 1997, faleceu.
Numa nota de pesar publicada nas redes sociais,...
Os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia vão reunir-se de urgência no domingo para discutir as relações com os Estados Unidos, na sequência...
O Benfica venceu hoje o Rio Ave por 2-0, em jogo a contar para a I Liga de futebol portuguesa, regressando assim às vitórias após derrotas frente a Braga...
Os números do sorteio desta noite do Totoloto já são conhecidos.
Anote a chave sorteada: 12 14 18 47 48 + 7 e confira se é premiado.
Saiba mais no site dos...
A Capitania do Funchal emitiu esta noite um aviso de mau tempo.
Com base em informação do IPMA, a previsão aponta para vento de força 8 (de 63 a 74 km por...
A Associação Industrial Portuguesa (AIP) saudou hoje a assinatura do acordo comercial UE-Mercosul, considerando-a um passo “relevante para a afirmação...
O filme “Sentimental Value”, de Joachim Trier, venceu hoje em Berlim o prémio de “Filme Europeu” atribuído pela Academia Europeia de Cinema, conseguindo...
O filme “On Falling”, da realizadora portuguesa Laura Carreira, recebeu hoje o “Prémio Descoberta”, atribuído pela Academia Europeia de Cinema.
“On Falling”...
A presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu alertaram hoje que as tarifas anunciadas por Donald Trump contra países europeus,...
As ameaças de Donald Trump de impor novas tarifas aos países que se opõem à anexação da Gronelândia pelos Estados Unidos da América (EUA) são “inaceitáveis”,...