Ucrânia: Zelensky pede que Europa mostre unidade e apela a cessar-fogo

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu hoje aos europeus que demonstrem a mesma unidade do que em 2022, após o início da invasão russa, sinalizando também que é necessário um cessar-fogo.

“É crucial que a Europa permaneça tão unida como em 2022. Essa unidade contribui para aproximar uma paz justa e deve permanecer firme”, disse Zelensky na rede social X, após o encontro em Bruxelas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, um dia antes de viajar para Washington para se encontrar com o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, acompanhado por vários líderes europeus.

A preparação do encontro envolveu uma videoconferência do chefe de Estado e da responsável europeia, a partir de Bruxelas, com vários líderes da Europa, incluindo o primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

“Essa unidade contribui para aproximar uma paz justa e deve permanecer firme. Concordamos com a necessidade de um cessar-fogo para novas medidas diplomáticas, garantias de segurança eficazes para a Ucrânia e a continuação da pressão de haver sanções sobre a Rússia para limitar seu potencial no futuro. Agradeço pessoalmente a Ursula e a toda a Europa por nos apoiarem na procura por um fim justo para esta guerra”, acrescentou Zelensky.

O líder ucraniano apontou que Putin tem muitas exigências, mas não são todas conhecidas, sendo que “se realmente houver tantas quanto se diz, levará tempo para analisá-las”, mas “é impossível fazer isso sob a pressão das armas”.

“É necessário UM cessar-fogo e trabalhar rapidamente num acordo final”, reiterou, assegurando que irão falar sobre isso em Washington.

Zelensky estará acompanhado, nos Estados Unidos, por Von der Leyen, pelo secretário-geral da NATO (aliança atlântica), Mark Rütte, pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, pelo Presidente finlandês, Alexander Stubb, pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, e pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

O objetivo da viagem é obter informações em primeira mão sobre os resultados do encontro de Trump com o Presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca, na sexta-feira.

A cimeira entre o líder norte-americano e o homólogo russo, Vladimir Putin, terminou sem um acordo de cessar-fogo na Ucrânia, como pretendia Donald Trump.

Depois da cimeira de sexta-feira, o Presidente dos EUA passou a defender um acordo de paz como solução para a guerra na Ucrânia, iniciado pela invasão russa em fevereiro de 2022.