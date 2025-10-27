Ucrânia: Zelensky ordena expansão dos ataques de longo alcance contra Rússia

O Presidente ucraniano anunciou hoje que instruiu a liderança militar do país a alargar o alcance geográfico dos ataques de longo alcance, para intensificar a pressão sobre a retaguarda russa.
“Propusemo-nos a tarefa de expandir a geografia da utilização das nossas capacidades de longo alcance”, escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais, depois de uma reunião com as principais autoridades de defesa da Ucrânia.
Zelensky disse que o encontro serviu para avaliar os resultados das operações realizadas nas últimas semanas, conduzidas quase todas as noites com drones de fabrico ucraniano e, em alguns casos, com mísseis de médio alcance.
“A refinação de petróleo russa já está a pagar um preço tangível pela guerra e vai pagar ainda mais”, disse, referindo-se aos recentes ataques ucranianos contra infraestruturas energéticas no interior da Rússia.
O líder ucraniano acrescentou que o Governo está a negociar contratos de longo prazo com empresas de armamento para garantir “maior previsibilidade na alocação de recursos” e “um aumento sustentado da produção militar”.
O Governo das Bahamas emitiu hoje uma ordem formal de retirada dos residentes de Inagua, Acklins, ilha Crooked, Mayaguana e ilha Ragged, municípios situados...
O FC Porto venceu esta noite, o Moreirense, por 1-2, , de reviravolta, e segue invicto na liderança da I Liga.
No jogo que encerrou a 9.ª jornada do campeonato,...
Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter foi sentido hoje na zona oeste da Turquia, segundo o `site´ do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (sigla...
Caso o Governo não apresente uma proposta concreta, que verse sobre tabela remuneratória, suplementos remuneratórios, portaria de avaliação, com efeitos...
O último membro encontrado, após 27 anos em fuga, do “gangue de Roubaix”, no norte de França, foi condenado hoje a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio...
O rei Carlos III inaugurou hoje o primeiro memorial britânico dedicado a soldados lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros (LGBT), 25 anos depois do...
O projeto ‘Cuidadores de Apoio ao Domicílio (CAD)’ foi o grande vencedor do prémio de Boas Práticas em Saúde.
Desenvolvido pelo Serviço Social do SESARAM,...
A Mesa da Assembleia Municipal do Funchal foi eleita hoje com 33 votos a favor. Houve ainda um voto contra e os restantes nulos ou brancos. A votação foi...
A Capitania do Porto do Funchal emitiu ao final da tarde desta segunda-feira um aviso sobre vento e agitação marítima fortes que se farão sentir na orla...
Uma mulher de 50 anos sofreu hoje queimaduras em várias partes do corpo, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido num restaurante localizado na...