Ucrânia: Zelensky exorta EUA a intensificarem pressão sobre a Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exortou hoje os Estados Unidos a intensificarem a pressão sobre a Rússia, de modo a pôr fim à invasão da Ucrânia, que se prolonga desde 2022.

“É muito importante reforçar todas os meios de que dispõem os Estados Unidos, a Europa e o G7” contra a Rússia, lê-se numa publicação de Zelensky nas redes sociais, citada pela Agência France Presse. A Rússia “só procurará realmente pôr fim à guerra quando sentir pressão suficiente”, defendeu.

A publicação do presidente ucraniano foi partilhada pouco depois da chegada a Moscovo do enviado americano Steve Witkoff.

Steve Witkoff, braço direito do presidente norte-americano Donald Trump para “missões de paz” no Médio Oriente e Ucrânia, já se reuniu com o líder russo várias vezes, mas nenhuma dessas conversas levou Putin a mudar de rumo.

As relações entre Moscovo e Washington passaram por um súbito pico de tensão na semana passada, com o envio de dois submarinos nucleares por Donald Trump para locais no globo nunca revelados, após uma discussão ‘online’ com o ex-presidente russo Dmitri Medvedev.

O líder norte-americano deu 10 dias, ou seja, até sexta-feira, para a Rússia pôr fim à ofensiva na Ucrânia, sob pena de imposição de novas sanções.

Por outro lado, Donald Trump ameaçou impor “direitos aduaneiros secundários” aos países que continuam a negociar com a Rússia, como China e Índia.