O Presidente da Ucrânia condenou hoje um ataque russo com drones que causou pelo menos cinco mortos na região de Chernigiv, no norte do país.

Para Volodymyr Zelensky, este foi um novo ataque russo contra civis e acusou Moscovo de estar a “ganhar tempo para continuar a matar” e voltou a pedir a aplicação de sanções máximas dos Estados Unidos e dos aliados de Kiev contra a Rússia.

O chefe da administração regional, Vyacheslav Tchaus, disse que os ataques com drones contra a cidade de Prylouky, na região de Chernigiv, danificaram edifícios numa área residencial. Cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas.

O responsável indicou que uma mãe, a filha e o neto de 01 ano morreram nos últimos bombardeamentos russos durante a última noite contra Prylouky.

Em Kharkiv, no nordeste do país, perto da fronteira russa, as autoridades regionais informaram que 19 pessoas, incluindo quatro crianças, ficaram feridas durante ataques russos.

Hoje, no sul do país, na região de Mykolaiv, um ataque com um drone russo atingiu um autocarro que transportava civis ferindo um homem de 70 anos com gravidade.

Por outro lado, na região de Kherson (sul) ocupada pelas forças de Moscovo, o responsável russo Vladimir Saldo disse que mais de 120 mil pessoas estavam sem acesso a eletricidade devido a combates que danificaram as instalações de distribuição de energia.

Em 2014, a Rússia invadiu a Ucrânia e anexou a península da Crimeia. Em fevereiro de 2022, lançou uma ofensiva militar de grande escala contra território ucraniano.