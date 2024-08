Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas hoje em ataques ucranianos na região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, disse o governador regional, Vyacheslav Gladkov.

“A cidade de Chebekino foi alvo de ataques por parte das forças ucranianas”, afirmou Gladkov na rede social Telegram.

“Uma pessoa morreu” nos ataques, lamentou ainda o governador regional.

Dois outros civis – um homem e uma mulher – foram hospitalizados com ferimentos provocados por estilhaços, segundo a mesma fonte. Os ataques danificaram também um edifício administrativo e uma infraestrutura social, acrescentou Gladkov.

O Ministério da Defesa russo, por sua vez, anunciou hoje que abateu um ‘drone’ sobre a região de Belgorod durante a madrugada.

Dois ‘drones’ foram também abatidos na região de Bryansk, que também faz fronteira com a Ucrânia, e três outros foram neutralizados na Crimeia, referiu ainda o ministério russo num comunicado de imprensa no Telegram.

As tropas ucranianas atacaram hoje a cidade de Lgov, na região russa de Kursk, com fogo de artilharia, denunciou o autarca da cidade, Alexei Klemeshov.

“As forças armadas da Ucrânia bombardearam hoje a cidade de Lgov com artilharia. Foram registados quatro ataques. Como resultado do ataque, dois edifícios residenciais e os carris do comboio na estação de Lgov-Kiev foram danificados”, declarou Klemeshov no Telegram.

Klemeshov acrescentou que o bombardeamento, que não provocou vítimas entre a população, causou um incêndio num armazém de uma das fábricas da cidade, que foi apagado pelos bombeiros.

Já o Estado-Maior das Forças Armadas ucraniano assumiu hoje a responsabilidade por dois ataques contra depósitos de combustível nas regiões russas de Rostov (sul) e Kirov (centro) e um terceiro contra um campo de artilharia do exército russo em Voronezh (sul).

“As forças armadas [da Ucrânia] continuam a utilizar todos os meios para minar o potencial económico-militar dos ocupantes russos e para impedir a agressão armada russa contra a Ucrânia”, afirmou o Estado-Maior de Kiev em comunicado.

O ataque contra a infraestrutura petrolífera Atlas na região de Rostov, no sudoeste da Rússia e perto da fronteira com a Ucrânia, ocorreu na madrugada de quarta-feira.

“Como resultado do ataque, ocorreu um incêndio nos tanques verticais [de armazenamento de combustível] da infraestrutura”, explicou o Estado-Maior ucraniano.

O ataque foi realizado, acrescentou a fonte, pelos serviços de informação militar ucranianos (GUR) em cooperação com membros das forças armadas ucranianas.

Além disso, as forças ucranianas atacaram também, segundo o Estado-Maior de Kiev, um depósito de combustível na região de Kirov e um campo de artilharia do grupo Zapad (oeste) do exército russo.

A Ucrânia ataca quase diariamente alvos militares e da indústria petrolífera dentro da Federação Russa, numa tentativa de enfraquecer a máquina de guerra russa.

Kiev utiliza ‘drones’ de longo alcance desenvolvidos pela sua própria indústria militar para esses ataques, uma vez que, por medo da reação de Moscovo, os seus aliados não lhe permitem utilizar as armas de longo alcance ocidentais para atingir alvos dentro da Rússia.