Ucrânia: Trump considera Zelensky um “ditador sem eleições”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, um “ditador sem eleições”, numa resposta à afirmação de Zelensky de que Trump estava a ser influenciado pela desinformação russa.

A troca de acusações surge numa altura em que Trump está a negociar com Moscovo o fim da invasão russa da Ucrânia em termos que Kiev diz serem “muito favoráveis a Moscovo”.

“Pense nisso, um comediante modestamente bem-sucedido, Volodymyr Zelensky, convenceu os Estados Unidos da América a gastar 350.000 milhões de dólares [cerca de 336.000 milhões de euros] para entrar numa guerra que não poderia ser vencida, que nunca teve de começar, mas uma guerra que ele, sem os EUA e ‘Trump’, nunca será capaz de resolver”, disse o chefe de Estado norte-americano sobre o homólogo ucraniano, que era muito popular na televisão antes de concorrer ao cargo.

“Os Estados Unidos gastaram mais 200.000 milhões de dólares (cerca de 192.000 milhões de euros) do que a Europa, cujo dinheiro é garantido, enquanto os Estados Unidos não recebem nada em troca”, acrescentou Trump numa publicação nas redes sociais.

“[Zelensky é] um ditador sem eleições”!!!”, escreveu Trump.

Face à invasão da Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia adiou as eleições que estavam previstas para abril de 2024.

Trump usou as redes sociais também para acusar Zelenskyy de usar indevidamente a ajuda norte-americana à Ucrânia para o esforço de guerra e tirar proveito do governo do anterior Presidente Joe Biden.

A troca de palavras ocorre depois de na terça-feira altos funcionários dos Estados Unidos e da Rússia se terem reunido em Riade, Arábia Saudita, onde concordaram em negociar um acordo para o fim da guerra.

As autoridades ucranianas e europeias não foram incluídas nos encontros, apesar da insistência de Zelensky nesse sentido.

Mas Trump, que fez campanha com a promessa de encerrar rapidamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, reafirmou a sua posição de que Zelensky deveria ter negociado um fim mais cedo.

“É melhor que Zelensky se mexa depressa ou não lhe vai restar um país”, disse Trump.

“Entretanto, estamos a negociar com sucesso o fim da guerra com a Rússia, algo que todos admitem que só ‘TRUMP’ e a Administração Trump podem fazer. Biden nunca tentou, a Europa falhou em trazer a Paz e Zelensky provavelmente quer manter o ‘comboio do dinheiro’ a funcionar”, afirmou o Presidente norte-americano.

Hoje, Zelensky tinha respondido às críticas de Trump afirmando que a Rússia é dirigida por mentirosos patológicos e que, como tal, “não são de confiança”, referindo que o Presidente norte-americano vive num “espaço de desinformação” criado por Moscovo.