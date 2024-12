O exército russo ocupou as principais zonas elevadas da cidade ucraniana de Toretsk, um dos alvos prioritários da sua atual ofensiva no Donbass.

“A partir de hoje, podemos dizer que todos os edifícios altos estão sob o controlo do exército russo”, disse hoje Dmitry Pushilin, líder da República Popular de Donetsk, à agência noticiosa russa RIA Novosti.

No entanto, acrescentou, os combates são “ferozes” porque os defensores ucranianos ainda podem receber reforços.

Embora Pokrovsk seja o objetivo número um neste momento, a conquista de Toretsk - que passou de uma população de mais de 35 mil habitantes para pouco mais de mil desde o início da guerra - é crucial para o seu avanço nos próximos meses em direção ao norte, onde se situam Sloviansk e Kramatorsk.

A concretizar-se este objetivo, os russos avançariam ao longo da estrada que conduz ao reduto de Kostiantinivka.

Simultaneamente, o exército russo bloqueou mais de 200 soldados ucranianos em Kurakhov, um reduto estratégico na região de Donetsk que está prestes a cair nas mãos de Moscovo, anunciaram hoje as forças de segurança aos meios de comunicação locais.

Além disso, cerca de 700 soldados ucranianos foram também bloqueados a sul de Kurakhov, na cidade de Hannivka, de acordo com Vladimir Rogov, um conhecido ativista separatista no Donbass.

As tropas russas hastearam sábado a bandeira da Rússia no edifício da câmara municipal da cidade, cuja conquista significará a tomada de quase todo o sul do Donbass.

Isto dá aos russos um caminho livre para Velika Novosilka, o próximo alvo na sua lista, e para a fronteira com a região vizinha de Zaporijia.

O objetivo da inesperada aceleração da ofensiva russa no Donbass, que, segundo fontes britânicas, já fez mais de 2 mil mortos por dia, é chegar à melhor posição negocial para a tomada de posse do Presidente norte-americano Donald Trump e para as futuras conversações entre o novo ocupante da Casa Branca e o líder russo, Vladimir Putin.